Астана, 3 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Казахстанский оператор TVCOM исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ пакет российских телеканалов, включающий Первый канал. Сообщение об этом опубликовано на сайте оператора.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Будет прекращена трансляция телеканалов «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далёкое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобёр», «О!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в сетке вещания произошли «в рамках снижения количества каналов с информационной повесткой». Из неё исключены каналы «Цифрового телесемейства Первого».

По решению руководства компании доля зарубежных каналов «с новостным информационным нарративом» будет постепенно сокращаться. Абоненты TVCOM, достигшие высокого уровня медиаграмотности, получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей, также указано в сообщении.

Оператор TVCOM является партнёром «Казтелерадио» — национального оператора в области телерадиовещания Казахстана.

В ноябре 2023 года в Казахстане заблокировали сервис Sputnik24, позволявший смотреть программы Первого канала, а также «России 1», «России 24», НТВ и Russia Today. Власти республики объяснили блокировку отсутствием лицензии на вещание.