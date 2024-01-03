Москва, 3 января, 2024, 14:27 — ИА Регнум. ВС России на южнодонецком направлении отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Приютное. Потери противника составили до 115 военных. Об этом 3 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

«На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что суточные потери ВСУ составили: до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 140 военных на южнодонецком направлении.

В военном ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы были также поражены две артиллерийские системы М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки, в том числе две М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

Перед этим, 1 января, военное министерство сообщало, что на этом направлении потери ВСУ составили до 110 военных. Тогда в Минобороны уточнили, что в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики ВС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.