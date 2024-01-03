Москва, 3 января, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ангар с авиационными боеприпасами для ВСУ, а также РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 3 января на брифинге.

Павел Лисицын/РИА Новости

По данным ведомства, за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники российских группировок войск поразили ангар с авиационными боеприпасами и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

В Харькове поражены пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина». Также поражены 89 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков проинформировал о высокоточном ударе ВС России по украинским военно-промышленным предприятиям в Киеве и пригородах. Эти предприятия выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали технику ВСУ. Кроме того, удар был нанесён по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами.