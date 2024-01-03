Гонконг, Китай, 3 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ударами по Белгороду только ухудшает ситуацию для Украины и может потерять поддержку Запада, пишет 3 января издание Asia Times.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и её сторонников», — говорится в статье.

Издание отмечает, что действия Зеленского могут заставить Запад полностью отвернуться от Украины из-за риска эскалации ситуации. По мнению авторов материала, атака на Белгород 30 декабря стала критической ошибкой Киева и может стать «смертельной раной» для Зеленского.

«Запад может ускорить усилия по заключению соглашения с Россией, прежде чем всё выйдет из-под контроля», — пишет Asia Times.

Как передавало ИА Регнум, начиная с 30 декабря ВСУ активизировали ракетные обстрелы белгородской столицы и области. Так, 30 декабря украинские военные нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.

2 января в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. Жителей просили уйти в укрытия. В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 января информировал, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул.