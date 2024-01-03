Стокгольм, 3 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Ночь на 3 января стала самой холодной в Швеции за 25 лет. Об этом сообщило агентство SVT, ссылаясь на данные шведского института гидрологии и метеорологии.

Joel Alvarez/Global Look Press

«В среду ночью в Квиккйокк-Орренярка (метеорологическая станция) была зафиксирована температура 43,6 градуса ниже нуля. Это самая низкая январская температура в Швеции за последние 25 лет», — объяснили шведские синоптики.

Уточняется, что данный температурный показатель стал рекордным для станции с 1888 года.

До этого рекордный показатель был зафиксирован в самом северном населённом пункте Швеции Каресуандо 27 января 1999 года. Тогда столбик термометра показывал минус 49 градусов по Цельсию.

Как передавало ИА Регнум, ночь на 2 января в Москве оказалась самой холодной с 1996 года.

1 января в связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности. Оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений и символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Кроме того, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. Период предупреждения — до 08:00 3 января.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной, температура воздуха опустится до минус 25 градусов. Такие холода, по его словам, продлятся как минимум до 5 января.