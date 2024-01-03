Порхов, Псковская область, 3 января, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Песни Верки Сердючки в программе дискотеки в районном Доме культуры в Псковской области вызвали широкий общественный резонанс. Администрация ДК принесла извинения, проведение дискотек приостановили.

Alina Vozna

Видеоролик с дискотеки, прошедшей в районном Доме культуры в Порхове, появился 1 января в группе «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте». Люди на кадрах танцевали под песню «Ще не вмерла Украина» в исполнении Сердючки. Под этим псевдонимом выступает украинский певец Андрей Данилко.

Пользователи соцсети сочли композицию оскорбительной для участников специальной военной операции и выразили своё негодование. Директор ДК Алла Тарасенкова в комментарии к публикации принесла извинения жителя Порхова.

«Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста», — пояснила Тарасенкова.

Она добавила, что с диджеем уже побеседовали, он будет наказан. Директор напомнила, что коллектив ДК одним из первых в регионе включился в кампанию помощи мобилизованным.

Пользователи сообщили в комментариях, что дискотеки, которые проходят по субботам, временно отменены. При этом в афише Дома культуры изменений пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в аквапарке «Миндальная роща» в Алуште уволили девушек-аниматоров, которые станцевали под песню Верки Сердючки. Суд признал девушек виновными в дискредитации Вооружённых сил и оштрафовал каждую из них на 15 тыс. рублей. Все они признали вину, раскаялись, и публично извинились за свои действия.