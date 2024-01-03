Липецк, 3 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Девушку доставили в липецкий ожоговый центр после того, как под ней взорвалась петарда. Об этом сообщил 3 января заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.

Врач рассказал изданию GOROD48, что над 26-летней жительницей Добринского района подшутил её молодой человек. Он подложил под неё зажжённую петарду. В результате пострадавшая получила ожоги промежности и ягодиц.

Ранее правительство Липецкой области запретило использовать любые пиротехнические изделия.

Как сообщало ИА Регнум, в Саратовской области девятиклассник попал в реанимацию с ожогами после запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Пиротехнику он использовал во дворе жилого дома.

В Иркутске в одном из дворов группа отмечавших Новый год чуть не сожгла фейерверком чужую квартиру. Её хозяин попал в больницу.