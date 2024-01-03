Белград, 3 января, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Бывший глава управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины генерал Андрей Наумов, осуждённый в Сербии за отмывание денег, в начале декабря 2023 года вышел на свободу, передаёт «Би-би-си».

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При этом у бывшего генерала забрали документы и запретили ему покидать территорию страны в связи с тем, что рассмотрение апелляции на приговор ещё не завершено.

Суд ранее приговорил Наумова к году лишения свободы.

Наумов, уволенный из СБУ в 2021 году, был задержан властями Сербии в июне 2022 года. Он пытался перевезти через границу крупные суммы денег наличными в долларах и евро, а также изумруды и бриллианты, при этом ни деньги, ни драгоценности задекларированы не были.

На Украине в отношении Наумова возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Власти Украины требовали его экстрадиции, однако суд отказал им в этом, сославшись в том числе на то, что лидер киевского режима Владимир Зеленский, в специальном обращении назвав Наумова предателем, тем самым нарушил принцип презумпции невиновности и заставил усомниться в том, что Наумов на территории Украины сможет рассчитывать на правосудие.