Париж, 3 января, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Франция лишила французского гражданства выходца из Чечни Хасанбека Турчаева, который был приговорён в 2019 году к 10 годам тюремного заключения за подготовку боевиков в Сирии. Соответствующий документ опубликован на сайте официального вестника правительства Journal officiel.

«Постановлением от 2 января 2024 года по соответствующему заключению Государственного совета лишается французского гражданства Хасанбек Турчаев, родившийся 25 января 1970 года в Грозном, Россия (Союз Советских Социалистических Республик)», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2019 года во Франции был вынесен обвинительный приговор выходцу из Чечни Хасанбеку Турчаеву. Суд присяжных в Париже приговорил его к 10 годам тюрьмы за подготовку боевиков в Сирии.

Турчаев, прибывший во Францию на жительство из Чечни в 2002 году, признал в суде, что в период с 2013 по 2014 год пребывал на территории Сирии, но, по его словам, вовсе не для участия в боевых действиях на территории незаконных вооруженных формирований. Обвиняемый заявил, что он якобы искал в Сирии своих братьев.

Однако следствие получило данные о том, что Турчаев, оставив свою жену и детей в Страсбурге, прибыл в Сирию для участия в войне на стороне боевиков и даже обучал их использованию взрывчатых веществ. Он был так называемым эмиром одной из бандгрупп. В 2015 году выходца из Чечни задержали в Молдавии и экстрадировали во Францию.