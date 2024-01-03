Москва, 3 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому как политику приходит конец, заявил председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, политика Зеленского стояла на трёх китах: военной истерии, западной помощи и безрассудной мобилизации украинского общества.

«Сегодня ни на один из этих «китов» нельзя опереться полностью. И в этом нет ничего необычного, любой ресурс — денежный, человеческий, пропагандистский — имеет количественные и качественные ограничения, рано или поздно кончается», — написал он в своей колонке для медиаплатформы «Смотрим».

Медведчук добавил, что помощь не может быть безграничной, пропаганда не может мобилизовывать людей вечно, а любая истерия вызывает депрессию.

Он также назвал три ошибки, которые совершил Зеленский. Первая из них — привлечение во власть непрофессионалов. Глава киевского режима вошёл в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам. Поэтому назначение нового правительства и ротация кадров происходила в режиме реалити-шоу, отметил он.

Вторая ошибка — переход на нацистскую идеологию. Нацизм помогает сделать из «недалеких и вороватых «Слуг народа» воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на вселенское зло в виде Москвы», пишет Медведчук.

Третья ошибка — переоценка западной помощи. Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией, отметил он.

«В реальных военных действиях, как и в политических переговорах, как и в управлении государством, Зеленский оказался полным профаном. Он не смог рассчитать ни силы, ни средства, даже цели толком поставить не мог», — заключил Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Медведчук заявил, что Зеленский совершенно не разбирается в военном деле, в результате чего терпит поражение по всем фронтам. По словам политика, между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным существует системный конфликт, наличие которого отрицает Киев. Эти разногласия невозможно разрешить, а судьба Залужного «фактически уже решена».

При этом существует ещё один фронт, на котором Зеленский, задачей которого является организация крепкого тыла, а не вмешательство в дела военных, также терпит сокрушительное поражение.

Обозреватель британской газеты Telegraph Роберт Кларк заявил, что западные союзники могут в конце концов перестать помогать армии Украины из-за успехов российских военных. По его мнению, на это решение вполне могут повлиять такие факторы, как провал контрнаступления ВСУ, возрождающаяся Россия, потеря интереса Запада к Украине.

Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера.