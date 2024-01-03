Зубцовский район, Тверская область, 3 января, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Прощание с журналистом и публицистом Максимом Соколовым прошло 3 января в Успенской церкви города Зубцов Тверской области, сообщает «РИА Новости».

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В церкви присутствовали его супруга Светлана, его родители и родственники. Родные Соколова принесли цветы, зажгли свечи, после чего началось отпевание. Похоронят Соколова на кладбище в селе Столипино Тверской области.

Как передавало ИА Регнум, Максим Соколов ушёл из жизни на даче в Тверской области вечером 30 декабря. Ему было 64 года. Супруга публициста написала, что его смерть наступила внезапно.

Соколов работал обозревателем ведущих российских средств массовой информации. Публицист сотрудничал с информационным агентством ИА Регнум и газетой «Известия». Он также являлся автором нескольких книг.