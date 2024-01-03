Астана, 3 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила, что обвиняемый в хакерстве и вымогательстве сотрудник IT-компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин экстрадирован в Россию.

Кадр из видео с канала: AntiMalwarerus

«21 первого декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Казахстана.

По данным следствия, в октябре 2022 года Кислицин неправомерно получил доступ к серверу одной из коммерческих компаний, после чего информация с него была скопирована. Получив данные, хакеры потребовали выплатить сумму в криптовалюте, эквивалентную 550 тысячам рублей, за нераспространение информации.

Кислицин был задержан в Казахстане 22 июня 2023 года. Его выдачи также требовали США.

Ранее Кислицин руководил департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F. A. C. C. T. — российского подразделения Group-IB.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Генпрокуратура РФ сообщила, что Кислицин будет экстрадирован из Казахстана в Россию. В ведомстве отметили, что добиться решения о выдаче обвиняемого удалось благодаря взаимодействию с компетентными органами Казахстана.

В июле 2023 года основателя компании по кибербезопасности Group-IB Илью Сачковаприговорили к 14 годам заключения за госизмену.