Москва, 3 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В России сортируется более половины отходов, утилизируются почти 13%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Алексей Майшев/РИА Новости

«52,7% отходов обрабатываются, это существенно выше, чем было заложено в плане, и 12,7% — утилизируются, и это тоже существенно выше плана», — приводит слова вице-премьера «РИА Новости».

По словам чиновницы, лидерами по созданию и эксплуатации системы обращения с твёрдыми отходами (ТКО) в прошедшем году остались Москва и Московская область, следом идут Тульская и Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртская республика.

За год были профинансированы проекты в Республике Крым на 9 млрд рублей, а также проекты в Чечне, Дагестане и Мордовии, уточнила она.

Абрамченко добавила, что в крупных городах жители готовы сортировать отходы, в то время как в сельской местности подобный подход непопулярен. Причиной этого может быть то, что в больших городах есть инфраструктура и мощности, способные извлекать пользу от переработки, в то время как в малых городах и сёлах нет больших объёмов мусора, требуемого подобную инфраструктуру. Поэтому компании по переработке и не идут туда, пояснила она.

Национальный проект «Экология» реализуется с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина. В него входят девять федеральных проектов, охватывающих различные сферы экологической повестки: «Чистая страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух».

В России благодаря нацпроекту «Экология» на сегодняшний день формируется комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В стране действует уже около 600 предприятий по их утилизации. Больше всего таких объектов перерабатывают, в том числе, бумагу и картон — таких предприятий порядка 100.

По статистике, примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура, которой ежегодно в России образуется почти 8 миллионов тонн. Более 60% этого объема успешно перерабатывается, а утилизация гофрированного картона достигает 89%. В целом же сортировку сегодня проходят уже более 53% всех твердых коммунальных отходов, в то время как в 2018 году сортировалось всего 3%.

Благодаря национальному проекту «Экология» к 2030 году 100% отходов, образующихся в стране, будут проходить сортировку. Объем отходов, которые направляются на захоронение на полигоны, снизится в два раза по сравнению с уровнем 2018 года, а половина всех образуемых отходов будут использованы повторно.

Как передавало ИА Регнум, за три года реализации национального проекта «Экология» в России создано 211 объектов по переработке отходов общей мощностью 19 млн тонн в год. Уже более 50% твердых коммунальных отходов (ТКО) не отправляется на свалки, как прежде, а идет на обработку.