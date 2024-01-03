Рим, 3 января, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Жители Украины устали от военного конфликта и теряют веру в лидера киевского режима Владимира Зеленского на фоне неудачного контрнаступления ВСУ и «катастрофической» нехватки боеприпасов, отметили в своих публикациях 3 января обозреватели итальянского издания Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным киевского Международного института социологии, рейтинг Зеленского в период с февраля 2022 года до декабря 2023 года снизился с 98% до 60%, указали авторы.

«Растущий пессимизм вызван разочарованием после ожиданий от контрнаступления, население устало от военных действий», — отметил обозреватель издания Паоло Валентино.

ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов, при этом стоимость их производства на Западе высока, и ЕС поставил Украине менее половины от обещанного 1 млн припасов, напомнил в свою очередь журналист Федерико Фубини.

Европейские страны не инвестируют средства в новые предприятия ВПК и не прекращают поставлять военную технику и припасы по другим контрактам, и на фоне значительного роста производства ВПК России киевский режим остаётся без необходимого объёма оружия и припасов, добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце декабря 2023 года министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что «пришло время» урегулировать украинский конфликт политическим путём, поскольку достичь поставленных задач на поле боя ВСУ при поддержке Запада не смогли.

Ранее Крозетто также отмечал, что наращивать поддержку ВСУ Италия уже не может, поскольку её ресурсы «не безграничны».

ВСУ идут к поражению, и к этому привели недостаточные поставки вооружения и боеприпасов от западных союзников, отметил в свою очередь в январе 2024 года советник аналитического центра при правительстве Украины, военный эксперт Николай Белесков.