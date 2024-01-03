Москва, 3 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Жуковский путепровод около Павелецкого вокзала Москвы капитально отремонтирован. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в ходе ремонта смонтировано 12 новых балок пролетных креплений.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Павелецкий вокзал

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание», — подчеркнул Пётр Бирюков. Он отметил, что все объекты проходят регулярные обследования. При необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. «Обновили Жуковский путепровод, который располагается около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда», — заявил он.

В ходе ремонта были выполнены мероприятия по устройству трех тел опор моста. «Смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений», — рассказал Бирюков. Он пояснил, что и конструкции, построенные еще до 70-х годов прошлого века, к моменту начала капремонта не обладали необходимой несущей способностью. «С учетом современных нагрузок провели их усиление с помощью добавочной арматуры и бетона», — сообщил заместитель мэра.

Также в рамках проекта специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели переустройство проходящих под сооружением контактной сети для электропоездов и системы связи РЖД, которые были сильно изношены. На подходах к мосту обновили асфальт на проезжей части и тротуарах площадью почти 1,4 тыс. квадратных метров. Для безопасности пешеходов установили металлическое барьерное и перила.

Как рассказал Пётр Бирюков, на завершающем этапе ремонта было уложено покрытие мостового полотна площадью почти 375 квадратных метров, а также благоустроена прилегающая территория и устройство инженерных сетей.