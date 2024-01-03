Херсон, 3 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, взрывы прогремели в Корабельном районе города. На этой территории воздушная тревога не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, 1 января назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, зафиксировано попадание по «объекту критической инфраструктуры» в Херсоне. Кроме того, повреждены «объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе».

В Харьковской области днём 3 января вновь прогремел взрыв. Ранее утром 3 января украинские издания сообщали о ещё двух взрывах в регионе, а также о запуске ракет в направлении Харьковской области.