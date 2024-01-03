Москва, 3 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Бывшего руководителя УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова посмертно наградили медалью Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции», сообщил 3 января URA.RU его адвокат Ольга Кезик.

URA.RU/TASS Игорь Трифонов

«Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно», — сказала она.

Адвокат добавила, что точной информации о похоронах Трифонова пока нет. Предварительно, церемония пройдёт в Москве, где живёт его семья.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Трифонов погиб в зоне спецоперации, стало известно 3 января.

В августе 2022 года он был осуждён за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия. По данным следователей, преступление было совершено в мае–июне 2015 года. Якобы тогда через троих посредников, двое из которых были полицейскими, он получил 10 млн рублей от зампредседателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Деньги предназначались за содействие в принятии сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела.

Также было установлено, что Трифонов хранил в своём доме в Московской области патроны. Суд назначил ему девять с половиной лет колонии строгого режима, а также лишил его специального звания «генерал-майор полиции» и государственной награды.