Рим, 3 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит досрочная отставка в 2024 году. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

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В публикации говорится, что возможной причиной отставки Шольца может стать скандал, который произошёл ещё в 2020 году и был связан с компанией Wirecard и её руководителем Яном Марсалеком. В то время именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, который «не заметил» крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времён Второй Мировой войны.

Кроме того, уровень поддержки партии Шольца в 2023 году снизился с 20% до 15%, добавили авторы материала.

Возможный преемник

Издание отмечает, что одним из вероятных преемником Шольца может стать министр обороны Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных политиков Германии.

Ранее сообщалось, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером» вместо Шольца из-за срыва согласования бюджета на 2024 год.

Экономический кризис в ФРГ

До этого издание Financial Times отмечало, что правительство Германии не справилось с экономическим кризисом, а выстроенная канцлером Шольцем система рухнула как карточный домик из-за изъятия из бюджета €60 млрд.

В материале сказано, что 27 ноября Конституционный суд Германии вынес решение, согласно которому правительство Шольца нарушило конституцию страны, дважды использовав кредитные линии не по назначению. Это решение в Германии назвали ударом по финансовой политике главы правительства.

Созданная Шольцем антикризисная система предусматривала использование средств Фонда экономической стабилизации для спасения компаний, испытывающих трудности.

В 2022 году фонд выплатил лишь €30 млрд (из €200 млрд), остальную сумму перенесли на этот год. Таким образом, отметил Конституционный суд, правительство нарушило основной принцип, согласно которому заёмные средства должны быть использованы в том году, на который их утвердили.

В публикации говорилось, что система рухнула из-за изъятия из бюджета €60 млрд по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. Это произошло 16 ноября по решению Конституционного суда.

Перед этим газета Der Tagesspiegel 21 ноября сообщила, что в германском госбюджете на 2024 год образовалась «дыра» в €60 млрд. Конституционный суд запретил министерствам и ведомствам брать финансовые обязательства. Расходы и бюджет в целом оказались замороженными. В связи с этим издание отметило, что Киев останется без финансирования со стороны Берлина.

Призывы к отставке

В конце ноября 2023 года правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов. Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных заявили, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, а компетентным его считают всего 24% респондентов.

До этого издание Spiegel сообщило, что Социал-демократическая партия канцлера Германии побила антирекорд на региональных выборах в федеральной земле Гессен, набрав лишь 15,1% голосов. Издание отмечает, что эта партия никогда не получала такой низкой доли голосов в данном регионе. При этом сообщается, что после закрытия избирательных участков на парламентских выборах в Баварии лидируют консервативные партии ХСС (Христианско-социальный союз), а в Гессене — ХДС (Христианско-демократический союз).

В беседе с ИА Регнум политический аналитик Александр Сосновский высказал мнение, что антирекорд Социал-демократической партии (СДПГ) в Гессене и Баварии на региональных выборах Германии стал серьёзным ударом по имиджу канцлера ФРГ.

В свою очередь премьер-министр немецкой Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о тяжёлом государственном кризисе в Германии. По его словам, правительство Германии изжило себя, а ситуация для немецкого правительства сейчас «чрезвычайная».

Зёдер добавил, что «Светофор» (прозвище правящей в ФРГ коалиции по цветам входящих в неё партий) «не имеет плана и головы» для решения возникших у ФРГ проблем.

Недовольство Шольцем

Согласно ноябрьским результатам опроса института изучения общественного мнения Forsa, 66% опрошенных заявили, что Шольц не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в Германии, а компетентным его считают всего 24% респондентов.

Кроме того, в декабрьском рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel больше всех позиций потерял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По данным рейтинга, популярность Шольца упала сразу на 14 процентных пунктов. Канцлер в списке из 20 политиков спустился на 14-ю строчку.

Уровень одобрения главы МИД Германии Анналены Бербок и министра внутренних дел ФРГ, однопартийца Шольца Нэнси Фезер снизился на четыре процента.

Глава минобороны Борис Писториус сохранил второе место в рейтинге после федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера.

Сразу на семь процентов улучшил позицию в декабре лидер оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

Кроме того, в конце ноября в нескольких городах Германии прошла масштабная акция протеста — митинг профсоюзов. Поводом для возмущения послужило повышение стоимости электричества на энергоёмких производствах, а также общее ухудшение ситуации в немецкой экономике. Акция получилась многочисленной. Только на улицы Берлина вышли, по разным оценкам, от 10 тыс. до 20 тыс. человек.

В свою очередь депутат бундестага Сара Вагенкнехт обвинила правительство Шольца в двойных стандартах и заявила, что жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, поэтому планы увеличить расходы на помощь киевскому режиму являются абсурдными. Она напомнила, что в Германии по-прежнему не решаются многие социальные проблемы — стареет инфраструктура, не хватает работников образования, а медицинские учреждения закрываются.

Немецкий политолог Владимир Сергиенко в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заявил, что политический и экономический кризис в Германии может привести к затянутым забастовкам и правительственному бойкоту, в то время как Шольц будет вести борьбу за собственное выживание на посту. В Берлине без стеснения заговорили о смене руководства страны, добавил он.

По словам политолога, на это, в частности, повлияли следующие факторы — непопулярность партии «Зелёных», ошибки в политике, постоянное и бездумное финансирование украинских запросов. К тому же из страны ушло огромное количество предприятий из-за отъезда высококлассных специалистов, что стало трагедией для экономики Германии, сказал эксперт.