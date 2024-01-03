Харьков, Украина, 3 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Харьковской области днём 3 января вновь прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Харьковщина, снова взрыв», — сказано в сообщении в Telegram-канале издания.

Другие подробности не приводятся.

Ранее утром 3 января украинские издания сообщали о ещё двух взрывах в регионе, а также о запуске ракет в направлении Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов.

Всем раненым оказывается необходимая помощь, отмечали в Минздраве. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 2 января сирена ракетной опасности запускалась в Белгороде трижды, средства ПВО сбили 17 ракет РСЗО «Ольха», в результате атаки погиб один человек и получили ранения 11.

1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства. В Минобороны 31 декабря, 1 и 2 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, украинские СМИ сообщали о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах и регионах.

Ответ на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.