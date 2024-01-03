Киев, 3 января, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Бюджет Украины получил от игорного бизнеса в 2023 году более $272 млн за счёт налоговых поступлений. Об этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил 3 января в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что поступления в госбюджет от «игорки» составили 10,4 млрд гривен, что соответствует $272,5 млн. Из них 800 млн гривен поступило в декабре. В 2022 году объём поступлений составил всего 730 млн гривен ($19,13 млн).

«Вывод игорного бизнеса из тени является нашей очевидной общей победой в 2023 году», — подчеркнул Гетманцев.

Украинский депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом налоговые поступления в бюджет от игорного бизнеса выросли в 14 раз, а по сравнению с 2021 годом — в 51 раз.

Как сообщало ИА Регнум, законодательный запрет игорного бизнеса на Украине был реализован в 2009 году при премьер-министре Юлии Тимошенко. В 2020 году лидер киевского режима Владимир Зеленский легализовал эту деятельность.