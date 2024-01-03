Москва, 3 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Реальный вес продуктов в упаковке должен соответствовать установленному государственному стандарту, этот вопрос волнует россиян, заявил 3 января премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым.

Александр Кряжев/РИА Новости

«В последнее время огромное количество стандартов разработано. Важно, чтобы они существовали не сами по себе, а были востребованы. Потому что именно практика задаёт стандарт, и все изменения к этому, обратная связь очень важны», — сказал Мишустин, слова которого приводит пресс-служба правительства на своём сайте.

Премьер уточнил, что в этом вопросе наиболее значимые вещи — это вес продуктов.

«В упаковке должно быть ровно столько, сколько по государственному стандарту. Людей это волнует», — добавил глава российского правительства.

Он призвал в первую очередь проверять соблюдение стандартов в тех продуктах, которые интересуют людей.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Генпрокуратура России добилась внесения в ГОСТ норм объёмов упаковки для социально значимых продуктов. Теперь производителям, желающим заявить о соответствии стандартам, запрещено произвольно фасовать продукцию.

По новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 грамм, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров. Эти правила распространяются на сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, муку, рис, пшено, чёрный чай и ряд других продуктов. Это касается выпуска товара, а также его расфасовки, продажи и импорта.

Очередная волна уменьшения объёма упаковок на продуктах в России началась в феврале 2022 года. Производители массово стали прибегать к этой мере, чтобы покупатели не замечали роста цен.

Генеральный директор ООО «Сахарная компания «Столица» Андрей Корнюшенко в беседе с ИА Регнум сообщил, что уменьшать размер упаковки начали ещё после кризиса 2008 года, но этим занимались в основном мелкие компании. Он также заявил, что покупатели в такой ситуации чувствуют себя обманутыми, так как вес или объём товара пишут мелким шрифтом, который трудно рассмотреть.