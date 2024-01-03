Белгород, 3 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Мэрия Белгорода предупредила жителей города и Белгородского района об авиационной опасности. Об этом сообщает Telegram-канале мэрии.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул, также сообщил он.

Гладков сообщил о том, что 3 января в Белгороде вновь была запущена сирена ракетной опасности. Глава региона предостерёг горожан от опасности с воздуха, рекомендовал не подходить к окнам, спрятаться в безопасном месте. Позже был дан отбой ракетной опасности.