Буэнос-Айрес, 3 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В аргентинской провинции Ла-Риоха произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщила 3 января Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 08:04 по времени UTC (11:04 мск) в 79,5 километра к юго-востоку от департамента Винчина с населением около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 154,5 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,6. Через четыре минуты последовало другое землетрясение магнитудой 7,4. Оно ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти Японии объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. После мощных землетрясений без электроснабжения остались около 32,5 тысячи домов.

После серии мощных землетрясений в городе Вадзима японской префектуры Исикава возник пожар, уничтоживший частично или полностью более 200 строений. Общее количество жертв землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 48 человек.

В Приморье, Хабаровском крае была объявлена угроза цунами после серии землетрясений в Японии.

2 января Геологическая служба США зафиксировала небольшое землетрясение неподалёку от острова Рузвельта в Нью-Йорке. В этот день в СМИ появились сообщения о взрывах в этом районе.