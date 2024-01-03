Минск, 3 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Белорусские специалисты стали печатать котлеты и отбивные на 3D-принтере, используя только натуральное мясо. Об этом рассказали в Институте мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН Белоруссии, пишет «Сельская газета».

Специалисты разработали специальные смеси, из которых с помощью пищевого 3D-принтера можно изготовить различные блюда. При этом можно подобрать форму, вкус и консистенцию под индивидуальные физиологические потребности любого человека.

«Это не искусственное мясо, не его аналоги, не какие-то растительные добавки. Уникальность технологии, разработанной в нашем институте, в том, что мы используем натуральное мясное сырьё — свинину, говядину, мясо цыплят бройлеров», — отметила заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов, кандидат технических наук Ирина Калтович.

Она пояснила, что обычно в мире для изготовления еды на 3D-принтерах применяют химические добавки. Но институт выступает за натуральность без всякой химии, поэтому аналогов в мире белорусским смесям нет.

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