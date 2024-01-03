Белгород, 3 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Белгороде в частном секторе обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил 3 января мэр города Валентин Демидов.

Соцсети мэра Белгорода

«Ещё два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, взрывотехники уже обезвредили один из них на месте. Принимаются решение по второму, территории оцеплены, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ 3 января проинформировали о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 января заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны ВСУ. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности.