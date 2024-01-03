Москва, 3 января, 2024, 12:05 — ИА Регнум. За прошедший 2023 год в ряды Вооружённых сил России вступили более 490 тыс. новобранцев, включая добровольцев. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 3 января.

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«Более 650 тыс. российских военнослужащих получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. В 2023 году в Вооружённые силы Российской Федерации набраны 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев», — отметили в военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря на расширенном заседании коллегии МО министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ряды ВС России было набрано около 490 тыс. контрактников и добровольцев. Боевой опыт получили более 650 тыс. российских военных.

По его словам, ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приёме на военную службу. Более четырёх тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации, добавил министр.

Перед этим, 14 декабря, во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что благодаря кампании по привлечению добровольцев по контракту в российской армии приняли около 486 тысяч новобранцев, и поток желающих не сокращается. Президент также добавил, что каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны.

По словам Путина, учитывая численность российской армии к концу 2023 года, необходимости в дополнительной мобилизации нет.