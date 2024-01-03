Москва, 3 января, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Выступление Леры Кудрявцевой на концерте «Песня года» вырезали из эфира, в записи для телевидения она осталась только в качестве ведущей. Об этом сообщает MK.RU.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Лера Кудрявцева

Вместе с телеведущей Екатериной Гордон Кудрявцева записала композицию «Дамы за 30». На концерте они исполнили песню в одинаковых костюмах красного цвета.

После выступления Сергей Лазарев пошутил, что Кудрявцева поёт «приблизительно одинаково с Бузовой». Телеведущая заявила, что не простит артисту такой критики, но тот посоветовал ей не обижаться «на правду».

«В эфире «Песни года» дуэтной композиции Леры и Кати не оказалось. Кудрявцева в двух частях телевизионного фестиваля появилась исключительно в качестве ведущей», — отмечает издание.

Источники отвергли версию, что Кудрявцевой и Гордон, как прежде Филиппу Киркорову, объявили на телевидении бойкот. На скандальной «голой» вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой их обеих не было. В шоу-бизнесе склоняются к тому, что Гордон пострадала из-за чрезмерной активности в соцсетях. Почему вырезали Кудрявцеву, неизвестно. Сама телеведущая отказалась комментировать это изданию.

Как сообщало ИА Регнум, участников скандальной «голой» вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую убрали из записей новогодних шоу на российских телеканалах. В новогоднем поздравлении Киркоров заявил, что у него есть немалое количество врагов, и это выяснилось в 2023 году.