Белгород, 3 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил жителей не снимать и не публиковать фото и видео с последствиями обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее обращение мэр города опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилёты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться», — сообщил он.

Демидов отметил, что такие действия являются предательством и равносильны преступлению.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Совете Федерации разработан законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете фотографий и видеозаписей мест обстрелов и атак дронов. Исключения должны будут составлять фото — и видеоматериалы, официально распространяемые Министерством обороны, пояснил сенатор.

Также законопроектом будет предложено запретить распространение информации о месте обстрела или месте попадания снаряда, об использовании вооружения, если эта информация позволяет идентифицировать тип или место нахождения таких средств, отметил Клишас.

В Министерстве обороны РФ 3 января проинформировали о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 января заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны ВСУ. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности.