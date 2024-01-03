Луховицы , Московская область, 3 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В подмосковных Луховицах произошёл пожар в ангаре. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«В Луховицах горит ангар. Огонь охватил 1800 квадратных метров. На месте работают 27 специалистов и восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что крупный пожар локализован.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в подмосковной Ивантеевке, входящей в городской округ Пушкинский, произошёл пожар на складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. С. Г. Лукина.

Площадь возгорания составила 2800 кв. м, на складе обрушилась кровля. Затем пожар локализовали. В борьбе с огнём участвовали свыше 60 специалистов и 24 единицы техники.