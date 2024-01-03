Москва, 3 января, 2024, 11:19 — ИА Регнум. МВД России предлагает изменить экзамен на получение прав для водителей мотоциклов, заменив упражнение с парковкой на контроль за навыками езды по колее. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, сообщает 3 января ТАСС.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Авторы документа предлагают исключить первое испытание из регламента экзамена на право управления мотоциклами (категория А, М и А1). Это «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места» — упражнение, которое предусматривает заезд на парковочное место с последующим откатом вручную мотоцикла в так называемый бокс.

В МВД считают, что это испытание нужно заменить «Колейной доской». В этом упражнении испытуемому нужно двигаться по «колейной доске», не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности площадки. Испытание заканчивается остановкой перед линией «Стоп» с включением нейтральной передачи.

«Колейная доска» присутствовала в практическом экзамене на право управления мотоциклом до 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, новый административный регламент МВД России по проведению экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений начнёт, как ожидается, действовать с 1 апреля 2024 года.

По новым правилам, желающие получить российские водительские удостоверения на основании иностранных удостоверений будут сдавать теоретический экзамен. Это касается категорий А, В, М, ВЕ и подкатегорий А1 и В1. Водители грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) должны будут сдавать теоретический и практический экзамены на права.

Кроме того, дополняются основания для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений. Этот перечень включает истечение срока действия паспорта, медзаключения, неявку заявителя для проведения экзамена, получения прав, либо отказ фотографироваться при оформлении российских прав. К экзамену не допустят лиц, которые уклоняются от явки по повестке в военкомат.