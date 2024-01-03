Москва, 3 января, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который был осуждён на 9,5 года лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила адвокат бывшего генерала Ольга Кезик.

09. мвд.рф Игорь Трифонов

«Вчера стало известно, что Игорь погиб при выполнении своего долга на СВО», — приводит ТАСС её слова.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года бывшего начальника УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова осудили за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия. По данным следователей, преступление было совершено в мае–июне 2015 года. Якобы тогда через троих посредников, двое из которых были полицейскими, он получил 10 млн рублей от зампредседателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Деньги предназначались за содействие в принятии сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела.

Также было установлено, что Трифонов хранил в своём доме в Московской области патроны. Суд назначил ему девять с половиной лет колонии строгого режима, а также лишил его специального звания «генерал-майор полиции» и государственной награды. Коноплев активно сотрудничал со следствием. Ранее он был приговорён к пяти годам условно и оштрафован на 20 млн рублей.