Белград, 3 января, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В Сербии после подсчёта 100% голосов на парламентских выборах коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает 46,75% голосов, сообщает 3 января агентство «Танюг».

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Лидирует коалиция «Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться» с 46,75% поддержки (1 783 701 голосов).

Прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» набрал 23,66% (902 450 голосов). На третьем месте — входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии (6,55%).

Республиканская избирательная комиссия 30 декабря приняла решение о повторном голосовании на восьми участках из-за жалоб и технических проблем на парламентских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент) и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики, в результате которых правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) президента страны Александра Вучича одержала победу.

Уже на следующий день оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», стала проводить протестные акции. Они пытались штурмом взять столичную администрацию, напали на ряд государственных деятелей. В здание администрации толпа бросала камни и пивные банки, била палками стёкла в окнах.