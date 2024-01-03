Москва, 3 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Упрощённый порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования продолжит своё действие до конца 2024 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

РИА Новости / Варвара Гертье

Отмечается, что решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования, речь идёт в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях.

«Упрощённый порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств до конца прошлого года. Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Согласно упрощенному порядку ввоза оборудования, уведомление о его нотификации выдают не изготовители, а отраслевые организации. На устройства, являющиеся комплектующими для производства оборудования на территории РФ, предоставление нотификации не требуется. В то же время производителям необходимо входить в перечень системообразующих предприятий.