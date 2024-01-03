Москва, 3 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Учёные развеяли миф о «проклятии» фараона Тутанхамона, чей саркофаг британские археологи вскрыли ровно сто лет назад. Первооткрыватели гробницы скончались от лёгочной инфекции, сообщает «РИА Новости».

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Гробницу Тутанхамона британский исследователь-любитель Говард Картер обнаружил в ноябре 1922 года в месте, где когда-то стояла деревушка египетских строителей. Средства на экспедицию выделил богач и собиратель древностей Джордж Герберт, граф Карнарвон. Он неожиданно скончался в апреле 1923 года. Его уход из жизни стал первым в череде смертей, которые стали связывать с «проклятием фараона».

Картер нашёл в нетронутой гробнице фигурки животных, статуи, сосуды и лари, роскошную колесницу, царский трон и множество других ценнейших артефактов. Там же находился саркофаг с телом фараона, который был вскрыт 3 января 1923 года.

«Самое жестокое наказание ждёт незваного гостя, вошедшего в гробницу», — утверждала писательница Мария Корелли, одна из тех, кто запустил миф о проклятии.

Сэр Артур Конан Дойл, который был известен не только сочинением детективов, но и пристрастием к спиритуализму, считал, что некие «элементали», созданные жрецами для охраны усыпальницы, убили графа Карнарвона.

Газеты писали о надписи, якобы высеченной на стене склепа и угрожавшей «крыльями смерти» тем, кто проникнет в гробницу. Картера возмущало распространение «глупых суеверий», однако за период с 1923 по 1929 год скончались ещё несколько человек, причастных к открытию, в том числе его секретарь Ричард Бартель.

После детальных изучений настенных надписей было установлено, что никаких угроз наказаний там нет. Специалисты предположили, что исследователи умерли от «пещерной болезни», которую вызывают микроскопические грибки Aspergillus. Они размножаются в гробницах и выживают там чрезвычайно долго.

«И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности», — писали английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.

По официальной версии, лорд Карнарвон умер от заражения крови после того, как порезался бритвой в месте укуса комара. Но специалисты считают, что погубить его мог как раз грибок Aspergillus.

Косвенно это версия подтвердилась при вскрытии в 1973 году могилы литовского князя Казимира Ягеллончика. Все участники эксгумации скончались в последующие нескольких лет от некоей лёгочной инфекции.

Миф о проклятии фараона окончательно развеяли исследователи, сопоставившие факты об умерших. Принца Али Камеля Фахми Бея застрелила собственная жена, а рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд получил большую дозу облучения. Канадский иллюзионист и научный скептик Джеймс Рэнди отмечал, что в среднем большинство причастных к вскрытию гробницы прожили ещё по 23 года.

Картер умер от рака в 1939 году, когда ему было 64 года. Сержант Ричард Адамсон, охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982 года. Благотворное оказалось проклятие, с иронией подвёл итог Рэнди.

Как сообщало ИА Регнум, учёные выяснили, что легендарное царство Пунт, упоминания о котором сохранились в египетских папирусах, находилось на территории современных Эфиопии и Эритреи. В этом им помогли мумии бабуинов — обезьян, которые не водятся в Египте.