Белгород, 3 января, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Белгородской области намерены продлить каникулы для школьников в некоторых муниципалитетах до 19 января в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ИА Регнум

Он отметил, что 8 января состоится заседание оперативного штаба, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении школьных каникул до 19 января в Белгороде, Борисовском районе, Грайворонском округе, Краснояружском районе, Шебекинском округе, Валуйском округе, Белгородском районе, Волоконовском районе.

«Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима. А дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке», — сообщил глава региона, добавив, что детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Министерстве обороны РФ проинформировали о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 января заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны ВСУ. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности.