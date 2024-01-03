Рамалла , 3 января, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Один из руководителей палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Вместе с ним погибли два командира боевого крыла ХАМАС, говорится в официальном заявлении, размещённом в Telegram-канале движения.

Mamoun Wazwaz/Global Look Press

В ХАМАС подчеркнули, что уничтожение лидеров палестинского народа, совершаемое Израилем внутри и за пределами Палестины, не сломит «волю и стойкость бойцов его доблестного сопротивления».

Телеканал Al-Aqsa, подконтрольный движению, сообщил, что погибшие с аль-Арури — командиры «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Самир Эфенди и Аззам аль-Акра по прозвищу Абу Аммар.

Аль-Арури считают одним из основателей боевого крыла ХАМАС. Он возглавлял его отряды на Западном берегу реки Иордан. Ещё до 7 октября, когда началось обострение конфликта между Израилем и ХАМАС, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури. С 2017 года аль-Арури занимал пост заместителя главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и был «номером два» в радикальном движении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января израильские беспилотники атаковали штаб-квартиру ХАМАС на юге Бейрута. Здание получило повреждения, там вспыхнул пожар. Сообщалось о четырёх погибших. Лидеры ливанского движения «Хезболла» позже заявили, что ответят на убийство Израилем в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама».