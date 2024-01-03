Вашингтон, 3 января, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Руководству в Киеве нужно трезво взглянуть на ситуацию с границами, так как вернуть территории, которые Россия контролирует с 2014 года, вряд ли удастся. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Diego Herrera/Global Look Press

Хвалёное украинское контрнаступление провалилось, говорится в статье. И даже в том случае, если Киев продолжит получать поддержку, на окончание военных действий нужно смотреть реалистично.

«События последнего года ясно показали, что цель ВСУ — вернуть территории, потерянные с 2014 года, — не может быть достигнута в ближайшее время», — отмечает автор статьи.

Российская экономика оказалась устойчивее, чем ожидалось. Страна наращивает военное производство гораздо быстрее, чем Украина и её союзники. Из-за украинского конфликта оборонно-промышленная база Запада опустошена, констатирует обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе уже не раз заявляли, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Так, американский сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс подчёркивал, что выход из конфликтной ситуации возможен только через переговоры и начать их нужно как можно скорее.

Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик выразил уверенность, что власти Украины неспособны изолировать Крым и уничтожить порты на полуострове.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Москва будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил он.