Белгород, 3 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 3 января в своём Telegram-канале.

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«Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряжённой. С утра было два обстрела. ПВО сработали», — написал Гладков.

Восстановительные работы, отметил он, начнутся после подомового обхода. О разрушениях и принимаемых мерах будет сообщено позднее.

Губернатор призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул, также сообщил он.

В результате обстрелов 2 января погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Восемь из них получили амбулаторную помощь, трое остаются в стационарах. После обстрела 30 декабря в больницах остаются 70 человек, в том числе 25 — в федеральных клиниках, отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее утром Гладков проинформировал об уничтожении нескольких воздушных целей на подлёте к Белгороду. Их сбили российские средства ПВО. Под обстрел ВСУ попало село Солоти в Валуйском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.