Астана, 3 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Без участия России в настоящее время нельзя решить ни одну из мировых проблем, поэтому президентские выборы в РФ, назначенные на март, будут иметь большое международное значение. Об этом глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью, опубликованном 3 января в общенациональной газете Egemen Qazaqstan.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что России принадлежит исключительно важная роль в мировой политике. РФ имеет статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, а её лидер, президент Владимир Путин, своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня.

«С мнением России во всём мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт», — сказал Токаев.

Он добавил, что 2024 год станет в плане избирательных кампаний знаковым для многих государств, в числе которых США, Азербайджан, Великобритания, Индия. Но для Казахстана российские выборы представляют особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Это будут первые трёхдневные выборы главы государства, избиратели смогут проголосовать 15, 16 или 17 марта.