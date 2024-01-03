Астана, 3 января, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Попытки навязать Казахстану модель двоевластия наблюдались со стороны определённых политических сил после того, как Нурсултан Назарбаев покинул президентский пост в марте 2019 года. Об этом действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью, опубликованном 3 января в газете Egemen Qazaqstan.

Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью», — сказал Токаев.

По его словам, в ситуации транзита власти, сложившейся в стране, политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В стране наряду с президентом и верховным главнокомандующим действовал председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это привело к властной коллизии и послужило одной из предпосылок к массовым беспорядкам в январе 2022 года.

«Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия — тандема», — пояснил Токаев.

Он добавил, что позже прямо заявил Назарбаеву об опасности политических игрищ, чуть было не разорвавших страну. «Старшего и младшего президентов» быть не должно, подчеркнул казахстанский лидер и назвал произошедшее серьёзным уроком для будущего поколения руководителей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Назарбаев, на протяжении 30 лет руководивший Казахстаном, заявил об отставке. Он пояснил, что новое поколение руководителей должно возглавить страну и продолжить преобразования. В соответствии с конституцией Токаев, который был тогда председателем Сената (верхней палаты парламента), принял полномочия главы государства. В июне того же года он победил на президентских выборах, а в ноябре 2022 года был избран на второй срок.