Астана, 3 января, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах провести референдум по конституции и в 2026 году вновь принять участие в выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью газете «Егемен Казахстан».

Официальное интернет-представительство президента России

«Это дезинформация», — ответил он на соответствующий вопрос.

Токаев также добавил, что произвольное внесение изменений в конституцию уже невозможно.

«Положение об избрании на пост президента только один раз больше никогда не изменится», — приводит газета слова казахстанского лидера, который добавил, что конституционная реформа не предназначена для того, чтобы продолжать вносить изменения в основной закон.

Как передавало ИА Регнум, референдум по поправкам в конституцию Казахстана прошёл 5 июня 2022 года. За реформы проголосовали более 77% избирателей. Реформа, запущенная Токаевым, предполагает некоторое ослабление исполнительной власти и усиление законодательной. На референдуме жители Казахстана голосовали по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.