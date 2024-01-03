Токио, 3 января, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Экипаж пассажирского лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), сгоревшего после столкновения с самолётом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда в Токио, продублировал полученное от авиадиспетчерской службы разрешение на посадку, сообщило 3 января агентство Kyodo со ссылкой на следователя по авиационным происшествиям из Совета по безопасности на транспорте Японии.

Wikimedia.org Аэропорт Токио

Журналисты издания отметили, что комиссия по безопасности обнаружила бортовой самописец и диктофон самолёта береговой охраны Японии, который потерпел крушение в аэропорту Ханеда.

При этом во время полёта и перед посадкой не зафиксированы какие-либо проблемы с самолётом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в токийском аэропорту при посадке произошло возгорание пассажирского самолёта авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро в Токио. На борту находились 379 человек, всем удалось эвакуироваться. Противопожарные службы Токио не исключают того, что возгорание лайнера произошло после столкновения с самолётом береговой охраны. Это могло случиться в тот момент посадки, когда второй самолёт был на взлётной полосе.

Из шести членов экипажа самолёта береговой охраны смог эвакуироваться только один человек. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Остальные пять членов экипажа погибли.