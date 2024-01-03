Питтсбург, США, 3 января, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталс», форвард Александр Овечкин 2 января забил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ворота «Питтсбург Пингвинз».

Michael Miller Александр Овечкин

Прошедшая игра в Питтсбурге завершилась победой гостей со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0). Помимо Овечкина, голы забросили Том Уилсон, Бек Маленстин и Мартин Фехервари. Таким образом, «Вашингтон» прервал проигрышную серию из четырёх матчей.

Как сообщало ИА Регнум, Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 64 голов.

38-летний хоккеист довёл общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 830.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что считает лучшим спортсменом в России Александра Овечкина.