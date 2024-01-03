Вашингтон, 3 января, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Принудительное изъятие замороженных на Западе российских активов лишь усилит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы США и Европы в России, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

По мнению эксперта, Россия может ответить и присвоить западные активы, всё ещё находящиеся в стране.

Экс-разведчик предположил, что конфискация активов РФ подорвёт доверие к доллару как резервной валюте. На Западе при этом активно обсуждают присвоение российских средств в тот момент, когда Россия стала председателем БРИКС. Джонсон считает, что международная организация сможет выстроить собственный альтернативный финансовый порядок.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года издание Financial Times распространило информацию о планах G7 изъять замороженные в рамках антироссийских санкций активы России на сумму $300 млрд. Отмечается, что конфисковать активы РФ предложили в Вашингтоне. Идею поддержали Япония, Канада и Великобритания. Во Франции, Германии и Италии заявили о необходимости проявить осторожность и тщательно оценить законность такого изъятия. Более предметно вопрос будет обсуждаться в феврале на саммите «Большой семёрки».

В Кремле сообщили о подготовленных ответных мерах на действия Запада по поводу изъятия замороженных российских активов на сумму $300 млрд. У Москвы уже есть список активов, которые могут конфисковать у иностранцев, заверил 29 декабря 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что никакое теоретическое обоснование по изъятию российских активов не может быть законным. Такие действия станут изрядным ударом по основным параметрам международной экономики. Россия будет действовать в своих интересах, добавил Песков.