Наступивший 679-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. О том, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности известил в своём Telegram-канале 3 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранним утром несколько целей были сбиты при подлете к городу над Белгородом и Белгородским районом силами российской системы ПВО. Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. Известно о выбитых стёклах в двух частных домовладениях, а также повреждении кровли и линии электропередачи.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.