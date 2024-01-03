Вашингтон, 3 января, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Порядка 22 млн американцев могут лишиться доступа в интернет перед выборами, говорится 2 января в статье Politico.

Marcelo Graciolli Нет интернета

Авторы написали, что федеральное правительство США без финансирования Конгресса будет вынужденно свернуть «Программу доступной связи», которая покрывает траты на интернет малообеспеченным американцам.

Член палаты представителей Дорис Мацуи заявила, что миллионы американцев окажутся без связи, если весной финансирование прекратится.

В статье говорится, что на предстоящих выборах это может сыграть свою роль. У избирателей в колеблющихся штатах появится повод разочароваться в политиках, отказывающих в предоставлении помощи.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, обострение политической обстановки в США перед выборами президента может обернуться гражданской войной, считают журналисты американского издания 19fortyfive.

Разногласия между кандидатами в президенты США — это обычное дело, однако накал страстей между экс-президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом создаёт в стране небывалое внутреннее напряжение. После череды возбуждённых против него уголовных дел Трамп стал публиковать угрозы в интернете, при этом рейтинг лидирующего в республиканской гонке праймериз экс-президента США уже сравнялся с показателями Байдена, отметил автор.