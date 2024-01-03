В Польше оценили удар ВС России по Киеву
Myśl Polska: армия России разбила в Киеве натовское военное вооружение
Варшава, 3 января, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по военным объектам Киева. Об успехе бойцов написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
Несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, силы российской авиации эффективно поразили объекты ВСУ.
«Украина потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», — признал Подгурский.
Как сообщало ИА Регнум, расчёты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу киевских боевиков на купянском направлении.
С помощью беспилотников российским военным удалось успешно разбить цели противника.
В Минобороны РФ 2 января заявили о росте количества беспилотников у артиллеристов в зоне спецоперации. Дроны успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».
За последние пять суток ВС РФ по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.