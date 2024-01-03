Варшава, 3 января, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по военным объектам Киева. Об успехе бойцов написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, силы российской авиации эффективно поразили объекты ВСУ.

«Украина потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», — признал Подгурский.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу киевских боевиков на купянском направлении.

С помощью беспилотников российским военным удалось успешно разбить цели противника.

В Минобороны РФ 2 января заявили о росте количества беспилотников у артиллеристов в зоне спецоперации. Дроны успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».

За последние пять суток ВС РФ по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.