Киев, 3 января, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Власти и СМИ Украины не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без принуждения. Об этом в интервью YouTube-каналу Newsroom заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

U.S. Army Europe ВСУ

Тука высказал возмущение тем, что большинство журналистов не акцентируют внимание на необходимости пополнения украинской армии

«Они лишь пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию», — признал экс-чиновник.

Информационная политика киевского режима потерпела провал ещё на более ранних этапах конфликта, когда из каждого «утюга» кричали о скорой победе над Россией, отметил Тука.

Он добавил, что рейды украинских военкомов по общественным местам очень нужны — недостаток людей в армии «оправдывает любые меры против уклонистов».

«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать отчизну», — заключил бывший министр.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе и Одесской области начали рассылать смс-сообщения с призывом вступать в ряды Вооружённых сил Украины. В сообщении говорится, что к ВСУ необходимо присоединиться «для защиты страны».

1 января глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist заявил, что украинцы сконцентрировались на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, глава киевского режима отметил, что мобилизация не находит широкой поддержки на Украине, несмотря на то, что она является единственным способом защитить государство.

В Киевской области полиции и комендатуре поставили задачу искать уклонистов на блокпостах.

25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. В рамках этого документа власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы законопроекта предложили лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление различных документов.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что новый закон о мобилизации на Украине загоняет в угол украинских мужчин. По словам депутата, документ нелогичен и жесток, он направлен на месть тем, кто не хочет воевать.