Токио, 3 января, 2024, 05:53 — ИА Регнум. В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5, сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземные толчки фиксировались в 10:54 (04:54 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти км под водой. В Японии об угрозе цунами не объявляли.

В городе Осака также ощущались небольшие подземные толчки, но в этот раз они длились значительно меньше по времени и были намного слабее.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю зафиксировали первый подземный толчок магнитудой 5,6. Через четыре минуты последовало другое землетрясение магнитудой 7,4. Оно ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти Японии объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. После мощных землетрясений без электроснабжения остались около 32,5 тысячи домов.

После серии мощных землетрясений в городе Вадзима японской префектуры Исикава возник пожар, уничтоживший частично или полностью более 200 строений.

Общее количество жертв землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 48 человек. Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Судзу и Вадзима, в которых погибли 20 и 19 человек соответственно.