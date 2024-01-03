Лондон, 3 января, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Западные союзники могут в конце концов перестать помогать армии Украины из-за успехов российских военных. Об этом заявил обозреватель британской газеты Telegraph Роберт Кларк.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По мнению автора, на это решение вполне могут повлиять такие факторы, как провал контрнаступления ВСУ, возрождающаяся Россия, потеря интереса Запада к Украине.

«Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад. 2024 год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада», — считает Кларк.

Как сообщало ИА Регнум, Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера.

Советник аналитического центра при правительстве Украины, военный эксперт Николай Белесков признал, что ВСУ идут к поражению.

Киевской армии уже не победить российскую в небе. У ВСУ ракеты, поставляемые Германией, закончатся быстрее, чем у военных ВС РФ, считает немецкий журналист Юлиан Репке.

По Украине выпустили за пять дней не менее 500 ракет и дронов, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 2 января.